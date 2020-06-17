Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о мечте привезти Кубок Стэнли с родной Череповец.

«У меня есть мечта привезти Кубок в Череповец. Показать его не только близким, но и горожанам. Я знаю, что череповецкие болельщики следят за мной и за «Нью-Йорк Рейнджерс». Но сначала нужно его завоевать.

Обращаю внимание, что появилось много наших клубных бейсболок в Череповце. Не знаю, что это? Стечение обстоятельств или как-то связано с приходом Панарина?

Конечно, я хочу выиграть Кубок и привезти его в Череповец», — приводит слова Бучневича официальный сайт «Рейнджерс».

В этом сезоне Бучневич набрал 46 (16+30) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.