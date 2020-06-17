Москва, , 18:09 — REGNUM Пресс-служба подмосковного мини-футбольного клуба «Динамо» объявила о прекращении существования команды.

«Клуб три года живет в долгах, постоянно получает штрафы. «Динамо» на сегодня закрывается полностью. Начинать сезон с минус 35 очков невозможно. Также у команды есть ограничения по заявке. Играют те, кто был заявлен несколько лет назад. А снять ограничения можно после закрытия долгов, что сделать нереально.

Долги очень большие. Сейчас идет расчет с игроками и персоналом. Игроки получат все по контрактам и еще получат компенсацию за три месяца, как требует трудовой кодекс», — сообщила администрация команды.

За свою 18-летнюю историю «Динамо» одиннадцать раз становилось чемпионом страны, девять раз выигрывало Кубок России, а также одерживало победу в Кубке УЕФА (2007) и Межконтинентальном кубке (2013).