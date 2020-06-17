Ростов-на-Дону, , 18:07 — REGNUM Несколько игроков футбольного клуба «Ростов» могут быть носителями коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 17 июня.

«Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды», — говорится в заявлении клуба.

В связи с данными обстоятельствами команда уходит на двухнедельный карантин.