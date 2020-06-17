Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM «Ростов» не сможет сыграть с «Сочи» 19 июня, утверждает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, матч 23-го тура Российского премьер-лиги «Ростов» — «Сочи» будет перенесен более чем на две недели.

Напомним, что в ростовском клубе были зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом из-за чего команду ожидает две недели карантина. Следующие матчи «Ростова» также находятся под вопросом.

Несмотря на это, Российский футбольный союз не собирается досрочно завершать розыгрыш чемпионата.