Ньон, Швейцария, , 17:32 — REGNUM Исполком УЕФА принял окончательное решение о проведении оставшихся матчей Лиги чемпионов.

Согласно информации на официальном сайте организации, Лига чемпионов будет доиграна в течение одиннадцати дней в Лиссабоне в формате «финала восьми». Четвертьфиналы будут сыграны в период с 12 по 15 августа, полуфиналы — 18−19 августа. Обе стадии пройдут в одноматчевом формате, без ответных встреч. Финал пройдет 23 августа.

Оставшиеся матчи 1/8 финала будут доиграны 7 и 8 августа. Не определены еще четыре участника четвертьфинала. В следующую стадию уже вышли «Аталанта», «РБ Лейпциг», ПСЖ и «Атлетико».