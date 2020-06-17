Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнила Анна Лагерквист — линейная сборной Швеции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Спортсмена защищала клубные цвета шведский клуб «Луги ХФ», датский «Нюкебинг». За национальную команду провела более полусотни матчей и забила 81 гол. В 2019 году была признана лучшей гандболисткой Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новом сезоне 2020/21 состав «Ростов-Дона» пополнят вратарь сборной России Виктория Калинина и игрок сборной Сербии Катарина Крпеж-Шлезак.

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