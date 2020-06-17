Пардубице, Чехия, , 17:13 — REGNUM Чешский «Пардубице» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Якубом Накладалом.

Напомним, что защитник покинул ярославский «Локомотив» по окончании сезона Континентальной хоккейной лиги.

32-летний защитник провел четыре сезона в Ярославле прежде, чем вернуться в чешскую Экстралигу. В КХЛ чех проел 217 матчей и набрал 95 (35+59) очков.

В минувшем сезоне Накладал записал на свой счет 48 матчей и 19 (7+12) баллов за результативность.