Ньон, Швейцария, , 16:57 — REGNUM УЕФА утвердила новое место и дату проведения Суперкубка УЕФА-2020.

Напомним, что изначально матч должен был состояться в Порту 12 августа, однако в связи с пандемией коронавируса дату пришлось сместить более чем на месяц.

Согласно информации официального сайта организации, УЕФА перенесла дату и место проведения матча Суперкубка на 24 сентября в Будапешт.

При этом следующие розыгрыши турнира не были подвергнуты изменениям. В 2021 году Суперкубок примет Белфаст, в 2022 — Хельсинки, а в 2023 матч состоится в Казани на «Ак Барс Арене».