Стамбул, Турция, , 16:33 — REGNUM Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Согласно информации портала Fotomac, «Бешикташ» видит в российском голкипере достойную замену ушедшему Лорису Кариусу. По данным источника, турецкий клуб уже контактировал с игроком и успешно продвигается в переговорах с его представителями.

Ранее сообщалось о вероятном уходе Станислава Крицюка из «Краснодара». Российский клуб не будет заключать новое долгосрочное соглашение с голкипером.

В этом сезоне Крицюк провел лишь один матч в Российской премьер-лиге, не пропустив ни единого мяча.