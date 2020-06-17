Барселона, Испания, , 16:14 — REGNUM Лионель Месси подпишет новое соглашение с «Барселоной» с возможностью ухода из команды.

Согласно информации портала Mundo Deportivo, капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время заключит новое соглашение с клубом.

По информации испанского источника, контракт будет подписан по схеме «1+1» и вступит в силу с наступления лета следующего года. Отметим, что в договоре будет сохранен пункт об уходе из клуба по желанию игрока, данная опция присутствовала и в прошлом соглашении. Заработная плата аргентинца будет увеличена.

Месси защищает цвета «сине-гранатовых» с 2003 года. В их составе 32-летний нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладатель Кубка и восьмикратным обладатель Суперкубка страны. Также аргентинец четыре раза брал Лигу чемпионов и три раза поднимал над головой Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Лионель провел 24 матча в испанском чемпионате, отличившись 35 (21+14) очками по системе «гол+пас».