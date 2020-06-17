Москва, , 15:50 — REGNUM Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Об этом 17 июня сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Иванову будут лайнсмены Роман Усачёв и Дмитрий Березнев и резервный судья Роман Галимов. За работу системы VAR будут отвечать Николай Волошин и Валентин Мурашов. Инспектором матча назначен Сергей Зуев.

Матч пройдёт 20 июня в Москве. Напомним, сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет возобновлён 19 июня.

Читайте также: Тесты на коронавирус судей РПЛ дали отрицательный результат