Ньон, Швейцария, , 15:45 — REGNUM Прерванный сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми». Об этом 17 июня сообщает L'Équipe.

Отмечается, что доигровка турнира пройдёт с 12 по 23 августа в Лиссабоне.

Формат «Финала восьми» подразумевает, что на каждой стадии плей-офф команды будут проводить по одному матчу вместо двух.

Напомним, в «Финал восьми» Лиги чемпионов уже вышли ПСЖ, «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта».

Ещё четыре участника определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала: «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Реал» — «Манчестер Сити» (1:2), «Лион» — «Ювентус» (1:0).

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