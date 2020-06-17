Барселона, Испания, , 15:38 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подпишет новый контракт с клубом по схеме «1+1». Об этом 17 июня сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, условия нового контракта Месси будут аналогичными тем, что прописаны в его действующем соглашении. Нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года.

Схема «1+1» подразумевает, что стороны подпишут соглашении на один год с возможностью продления ещё на один.

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