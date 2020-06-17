Липецк, , 15:13 — REGNUM Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин намерен заняться развитием детского футбола в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, он побывал в Липецке и поделился впечатлениями.

«Вчера посетил гостеприимный город Липецк с деловым визитом. Люблю пробовать новое и решать задачи, особенно когда атмосфера располагает к этому. А если нашел людей, которым нужны изменения, и у которых не пустые слова и амбиции, а профессиональная оценка ситуации и, самое главное, конкретные цели, то вообще отлично!

В Липецке договорился с вице-губернатором Александром Рябченко, который курирует спорт, поработать над развитием в области моего любимого направления — детско-юношеский футбол. Кое-что придумали и для ФК «Металлург.» Но подробности позже», — написал Нигматуллин на своей странице в Instagram.

Вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом детей и взрослых администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова уделяет особое внимание.

«Наша задача — сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», — заявил Игорь Артамонов.