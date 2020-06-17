Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» успешно прошёл процедуру лицензирования и получил документ, позволяющий в сезоне 2020/21 принимать участие в соревнованиях под эгидой УЕФА и Российского футбольного союза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 17 июня.

«Данная лицензия даёт право нашему клубу на участие в Российской премьер-лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА — в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — уточнили в клубе.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время «Ростов» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Валерия Карпина 38 очков.