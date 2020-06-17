Тула, , 13:46 — REGNUM Тульский «Арсенал» прошел процедуру лицензирования на сезон 2020/21 для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 17 июня сообщается на сайте клуба.

«Арсенал» второй год подряд прошел лицензирование для турниров под эгидой УЕФА», — говорится в сообщении.

Кроме того, клуб также получил лицензии для участия в Российской премьер-лиге, а также в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в которой играет новомосковский «Химик-Арсенал».

Напомним, в сезоне 2018/19 «Арсенал» занял шестое место в РПЛ и получил право играть в Лиге Европы, где на стадии второго квалификационного раунда дважды проиграл азербайджанскому «Нефтчи» (0:1 и 0:3). В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает седьмое место.

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