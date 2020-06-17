Москва, , 13:29 — REGNUM Чемпионат Европы 2020 года по велоспорту на треке пройдёт в Пловдиве (Болгария). Об этом 17 июня сообщил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

«Чемпионат Европы по велотреку в этом году планируется провести в Пловдиве», — цитирует Гусятникова ТАСС.

Он отметил, что решение должно быть принято до 1 июля, после чего UEC объявит всё официально.

Первоначально европейское первенство должно было состояться 14−18 октября, но из-за пандемии коронавируса произошли изменения в календаре. Позже ЧЕ-2020 был перенесён на 11−15 ноября.

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