Москва, , 12:31 — REGNUM Заседание суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на конец июля. Об этом 17 июня сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Мы попросили отложить разбирательство по делу на период после 22 июля», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

По его словам, это связано с тем, что Кокорин и Мамаев не могут принять участие в заседании, поскольку будут играть в матчах чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд отложил на 6 июля рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Кокорину и Мамаеву из-за их неявки.

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