Мюнхен, Германия, , 12:15 — REGNUM «Бавария» ставит задачу выиграть Лигу чемпионов после победы в чемпионате Германии. Об этом 17 июня заявил главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик.

«Есть ещё один трофей, но есть и следующая задача. Играя в Лиге чемпионов, нельзя не планировать завоевать титул», — сказал Флик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 1:0 и стала чемпионом Германии за два тура до конца первенства. Этот титул стал для «Баварии» восьмым подряд и 30-м в истории клуба.

В Лиге чемпионом «Бавария» играет против лондонского «Челси». В первом матче, который прошёл до паузы в турнире, мюнхенский клуб победил со счётом 3:0.

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