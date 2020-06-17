Москва, , 11:24 — REGNUM Судьи, работающие на матчах чемпионата России по футболу, сдали тесты на коронавирус. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что тесты всех арбитров дали отрицательные результаты. Сейчас судьи проходят тренировочные сборы перед возобновлением сезона.

Учебно-тренировочный сбор судей Российской премьер-лиги (РПЛ) проходит в подмосковном Кратово с 16 июня по 18 июня. В нём принимают участие 24 арбитра.

Напомним, возобновление сезона 2019/20 в РПЛ запланировано на 19 июня.

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