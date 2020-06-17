Лозанна, Швейцария, , 11:14 — REGNUM Спор между российским биатлонистом Евгением Устюговым и Международным союзом биатлонистов (IBU) рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS) 20 октября. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе CAS.

Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества — оксандролона. В феврале IBU признал его виновным и лишил золотой медали Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в эстафете.

Спортсмен подал апелляцию в CAS. Если суд не примет его сторону, то он лишится золота сочинской Олимпиады вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в командном зачёте Игр 2014 года.

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