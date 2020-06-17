Москва, 17 июня 2020, 10:21 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов проведёт поединок с американцем Крисом Вайдманом. Об этом 17 июня сообщает ТАСС.
Отмечается, что бой в средней весовой категории состоится во время турнира UFC Fight Night 8, который пройдёт 8 августа.
В активе 32-летнего Ахмедова 20 побед, три ничьи и одно поражение. На счету 36-летнего Вайдмана 14 побед и пять поражений, в 2013 он стал чемпионом UFC, победив нокаутом бразильца Андерсона Силву.
Читайте также: Боец UFC Волков планирует встретиться с Нганну