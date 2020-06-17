Стамбул, Турция, , 10:04 — REGNUM Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб. Об этом 17 июня сообщает турецкий портал Sporundibi.

Отмечается, что после завершения нынешнего сезона Вида покинет турецкий «Бешикташ», в котором играет с 2018 года, и перейдет в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

При этом название российского клуба, в который может перейти Вида, не называется.

Напомним, во время чемпионата мира 2018 года разгорелся скандал после матча Россия — Хорватия. Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии Огненом Вукоевичем записали видео, в котором выкрикивали приветствие украинских националистов «Слава Украине!», а также кричали «Белград, гори!»

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