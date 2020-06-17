Краснодар, , 09:47 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» будет вынужден расстаться с тремя иностранными игроками в летнее межсезонье. Об этом заявил главный тренер команды Мурад Мусаев Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».

Причиной такого решения стал новый лимит на легионеров, который разрешает заявлять на сезон не более восьми иностранцев.

«У нас сейчас 11 легионеров в составе, а должно быть восемь, трём придётся уйти», — сказал Мусаев.

Он добавил, что костяк команды должен сохраниться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мусаев сдал экзамен на тренерскую лицензию Pro и официально стал наставником «Краснодара». Формально он возглавлял команду с весны 2018 года.

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