Барселона, Испания, , 08:08 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Леганесом» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Ансу Фати. А на 69-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество каталонского клуба, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Барселона» набрала 64 очка и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» идёт на 20-м месте с 23 очками.

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