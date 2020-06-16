Берлин, , 23:39 — REGNUM 16 июня на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в рамках 32-го тура высшего дивизиона Германии «Фрайбург» одержал минимальную победу над столичной «Гертой» со счетом 2:1.

На единственный мяч Ведада Ибишевича на 66-й минуте «Фрайбург» ответил двумя голами за авторством Винченцо Грифо и Нильса Петерсен на 61-и 71-й минутах соответственно.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Гиттельманн Кристиан | Томас Штейн | Тобиас Рейхель.

«Фрайбург», набрав 45 очков, поднялся на 7-ю строчку. «Герта» с 38-ю баллами расположилась на 11-й позиции.