Мюнхен, Германия, , 23:35 — REGNUM 16-го июня в Бремене на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 между командами «Вердер» и «Бавария». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный мяч на 43-й минуте забил 31-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски после передачи Жерома Боатенга — 0:1.

«Бавария», набрав 76 очков, укрепилась на первой позиции и за два тура до конца стала чемпионом первенства. «Вердер» с 28-ю баллами расположился на 17-й строчке.