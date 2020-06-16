Тверь, , 20:58 — REGNUM Футбольный клуб «Тверь» получил лицензию Российского футбольного союза 16 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Таким образом, клуб, созданный по инициативе губернатора Игоря Рудени, получил право участвовать в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020−2021 годов.

Домашней ареной для официальных матчей «Твери» станет стадион «Юность», который ранее был сертифицирован РФС с присвоением четвертой категории. Ранее Игорь Руденя в качестве основной задачи по развитию футбола в Тверской области назвал развитие современной инфраструктуры — как для тренировочного процесса, так для проведения игр.

В ФК «Тверь» уже полностью сформирован тренерский штаб. Главным тренером назначен Вадим Гаранин, до этого он тренировал сборную России U-15. Помощником тренера назначен Александр Аверьянов, тренером вратарей Максим Фролкин, тренером по физической подготовке — Илья Герд, тренером-аналитиком Антон Михашенок.

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе тренировки футболисты могут начать с 22 июня. В числе потенциальных игроков рассматриваются, в том числе, и воспитанники областной СШОР по футболу. Уже с августа (по предварительным данным) клуб может начать выступать в группе «Запад» ПФЛ, где ранее играла «Волга».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области принято в декабре 2019 года по итогам встречи губернатора Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» Гурамом Аджоевым, и уже в апреле 2020 года был создан ФК «Тверь».

В планах — развитие тренировочной базы на стадионах «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова, планируется строительство футбольного манежа в Твери и реконструкция футбольной базы в поселке Эммаусс.

Отметим, что в Тверской области футбол является одним из самых популярных видов спорта — в 2019 году им занимались 32 тыс. человек, в спортшколах — около 4 тыс. человек.