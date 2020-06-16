Лиссабон, , 19:50 — REGNUM Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поставил подпись под новым соглашением с национальной командой. По сообщениям пресс-службы «европейских бразильцев», контракт со специалистом рассчитан до окончания Евро-2024.

Это решение было очень легким, поскольку мы продлили контракт с тренером чемпионом Европы. Это то место, которое Сантуш заслуживает за то, что он дал национальной сборной и португальскому футболу. Все его результаты дают нам гарантию, что это чрезвычайно простое решение, а специалист заслуживает нового соглашения, — сообщил президент Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеш.

65-летний Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года, завоевав с ней титул чемпионата Европы в 2016 году и Лиги Наций в 2019.