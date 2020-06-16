Леверкузен, Германия, , 19:25 — REGNUM Кай Хаверц хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате.

Согласно информации портала SPORTBUZZER, полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц видит свое будущее в мадридском «Реала», его вдохновляет путь Тони Крооса, который начинал карьеру в «Байеру», а затем транзитом через «Баварию» стал частью «сливочных».

По данным источника, «Байер» планирует выручить не менее 100 миллионов евро. Поэтому «фармацевты» уже отклонили одно предложение «Реала», которое было существенно ниже требуемой цены. Сообщается, что «галактикос» могут включить двух игроков в сделку.

В нынешнем сезона Хаверц принял участие в 39 матчах за «Байер», набрав 23 (15+8) очка по системе «гол+пас».

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