Лондон, , 18:56 — REGNUM Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» в ближайшее межсезонье.

Согласно информации портала Marca, лондонский «Челси» планирует приобрести португальского бомбардира в грядущее трансферное окно. «Аристократы» готовы выложить 125 миллионов евро за 35-летнего нападающего.

В текущем сезоне Роналду вышел на поле в 33 матчах во всех турнирах, набрав 34 (25+9) очка по системе «гол+пас».

Напомним, что летом 2018 года «Ювентус» заплатил 112 миллионов евро за переход Роналду из мадридского «Реала». Этот трансфер стал самой большой тратой в истории на игрока, которому больше 30 лет.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро, согласно его нынешним результатам.