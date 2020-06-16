Хабаровск, , 18:35 — REGNUM Братья Вячеслав и Владислав Ушенины до сих пор не приняли контрактное предложение «Амура».

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», хоккеисты вместе со своим агентом пытаются выбить из хабаровского клуба улучшенные условия. Однако в связи с проблемами на фоне финансового кризиса, а также введенным потолком зарплат, братьям Ушениным не стоит рассчитывать на такой исход событий.

В начале мая к игрокам проявляли интерес «Сочи» и «Автомобилист», но сейчас их единственным вариантом продолжения карьеры является родной «Амур».

28-летний Вячеслав Ушенин набрал 31 (9+23) очко в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Его брат ровесник Владислав отличился 34 (16+18) очками в аналогичных 62 играх первенства.