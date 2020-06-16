Леверкузен, Германия, , 18:03 — REGNUM Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц был признан лучшим игроком прошедшего игрового месяца в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

За вторую половину мая Хаверц успел принять участие в четырех матчах, отличившись пятью голами. В противостояниях с «Вердером» (4:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1) на его счет был записан дубль, также он забил один мяч в матчей с «Фрайбургом» (1:0).

В текущем сезоне Хаверц набрал 23 (15+8) очка по системе «гол+пас», проведя 34 матча во всех турнирах.