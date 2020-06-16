Манчестер, Великобритания, , 17:33 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями перед возобновлением розыгрыша Английской премьер-лиги. «Сити» примет на своем поле лондонский «Арсенал» завтра, 17 июня в 22:15 по московскому времени.

«Завтра увидим уровень команды, после чего посмотрим, где мы можем стать лучше. У всех было три недели. Нам нужно адаптироваться.

Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

Я с нетерпением жду возможности снова увидеть Микеля Артету — одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал.

Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть», — приводит сообщение Гвардиола официальный «Твиттер» «Манчестер Сити».

«Сити» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков в 28 матчах чемпионат. Идущий на первом месте «Ливерпуль» набрал 82 очка.