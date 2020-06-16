Лондон, , 16:36 — REGNUM Маркос Алонсо может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо попал в трансферный шорт-лист миланского «Интера» и туринского «Ювентуса», информирует портал Daily Express. Сообщается, что в услугах игрока заинтересованы сами наставники итальянских команд. Антонио Конте и Маурицио Сарри смогли поработать с испанцем в «Челси».

Маркос Алонсо имеет опыт выступлений на итальянских полях. До своего перехода в «Челси» испанец защищал цвета «Фиорентины» в период с 2013 по 2016 год.

В нынешнем сезоне Алонсо принял участие в 20 матчах, набрав 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».