Краснодар, , 16:16 — REGNUM «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера команды 36-летнего специалиста Мурада Мусаева.

«Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства.

Сразу после этого он вступил в должность главного тренера «Краснодара», — написано в обращении пресс-службы «быков» в «Твиттере».

Отметим, что Мусаев формально возглавлял команду еще с весны 2018 года, однако из-за отсутствия требуемой лицензии не мог быть официально назначен на пост главного тренера. Ранее главным тренером был заявлен Сергей Матвеев.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл в 22 матчах. Розыгрыш чемпионата России возобновится 19 июня