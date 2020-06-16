Москва, , 16:04 — REGNUM Российский боксёр Александр Поветкин вошёл в топ-10 сильнейших тяжеловесов современности по версии журнала The Ring. Об этом 16 июня сообщается на сайте издания.

Возглавляет рейтинг британский боксёр Тайсон Фьюри. Далее идут ещё два представителя Великобритании — Энтони Джошуа и Диллиан Уайт.

Следом за ними в рейтинге идут американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис. За ними расположился ещё один представитель США Энди Руис, после которого идёт Поветкин.

Напомним, в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и ничья.

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