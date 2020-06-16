Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что из-за коронавируса сложно рассуждать об участии в Олимпиаде 2022 года. Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram.

«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по поводу Олимпиады, потому что мы не знаем, что будет в следующем сезоне: вообще будет ли он или нет», — сказал Овечкин.

Он отметил, что расписание в НХЛ кардинально поменялось, поэтому возможен вариант, при котором в следующем сезоне команды будут играть без выходных, по пять матчей в неделю.

Напомним, в 2018 году НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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