Львов, Украина, , 14:39 — REGNUM Футболисты украинского клуба «Карпаты» (Львов) выходят с двухнедельного карантина. Об этом 16 июня сообщается на странице клуба в Facebook.

«Карпаты» выходят из карантина и начинают подготовку к матчу с «Олимпиком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 июня прошло 15 дней после объявления карантина в клубе из-за вспышки коронавируса. На данный момент восемь футболистов и пять сотрудников клуба ещё имеют признаки коронавируса и остаются в изоляции. Команда начнет тренировки со всеми здоровыми игроками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в «Карпатах» была выявлена вспышка заражения коронавирусом, из-за чего был отменён матч между «Карпатами» и «Мариуполем».

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