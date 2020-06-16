Евпатория, Крым, , 14:25 — REGNUM В Крыму стартовал первый отбор в детскую академию футбола. Об этом 16 июня сообщили в Крымском футбольном союзе (КФС).

Отмечается, что в академию отбирают юных футболистов 2004—2009 годов рождения. На 150 мест претендует 546 детей.

Приём заявок прошёл с 26 мая по 12 июнь. Отбор продлится до 22 июня. Начало занятий запланировано на июль.

Крымская академия футбола находится в Евпатории. Она рассчитана на 200 человек: 150 детей и 50 сотрудников, в число которых входят тренеры и воспитатели. На содержание академии будет ежегодно выделяться 204 млн рублей из федерального бюджета. Обучение будет бесплатным.

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