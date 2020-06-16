Москва, 16 июня 2020, 14:11 — REGNUM Тестирование спортсменов на допинг возобновляет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 16 июня сообщила заместитель гендиректора агентства Маргарита Пахноцкая.
«После длительного перерыва мы возобновляем допинг-тестирование», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Допинг-тестирование было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. С января по март РУСАДА взяло 2755 допинг-проб.
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