Лас-Вегас, США, 16 июня 2020, 13:38 — REGNUM Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что может завершить карьеру. Об этом 16 июня сообщает Essentially Sport.
«Я достигла всего, чего хотела. Я могу продолжать жить своей жизнью и сделать следующий шаг», — сказала Нуньес.
Как сообщало ИА REGNUM, на турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня, Нуньес победила Фелисию Спенсер. Тем самым она защитила титул в полулёгком дивизионе.
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