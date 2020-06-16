Лас-Вегас, США, , 13:38 — REGNUM Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что может завершить карьеру. Об этом 16 июня сообщает Essentially Sport.

«Я достигла всего, чего хотела. Я могу продолжать жить своей жизнью и сделать следующий шаг», — сказала Нуньес.

Как сообщало ИА REGNUM, на турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 июня, Нуньес победила Фелисию Спенсер. Тем самым она защитила титул в полулёгком дивизионе.

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