Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) возобновит проведение турниров 10 августа. Об этом 16 июня сообщает Marca.

Планируется, что сезон возобновится турниром в Вашингтоне. При этом теннисистам не придётся проходить карантин после прибытия в США.

Отмечается, что после этого, 17 августа, в США состоится ещё один турнир — в Нью-Йорке. А затем должен был проведён Открытый чемпионат США — с 31 августа по 13 сентября.

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