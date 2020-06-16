Химки, Московская область, , 12:29 — REGNUM Документы на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне 2020/21 подал подмосковный клуб «Химки». Об этом 16 июня сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Документы для лицензирования подали. Уже завтра должны получить лицензию», — сказал Терюшков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая «Химки» получили право выйти в премьер-лигу после того, как Российский футбольный союз (РФС) досрочно завершил сезон в ФНЛ.

Однако власти Московской области заявили, что «Химки» не будут играть в премьер-лиге и останутся в ФНЛ.

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