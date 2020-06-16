Лондон, 16 июня 2020, 11:10 — REGNUM Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что Азмун близок к подписанию контракта с «Арсеналом», который решил купить 25-летнего игрока по рекомендации Андрея Аршавина.
При этом ранее Аршавин обсудил возможный трансфер с главным тренером лондонского клуба Микелем Артетой.
Ранее сообщалось, что Азмун может стать игроком «Наполи» или «Милана».
Читайте также: В «Наполи» заявили, что будет сложно купить Азмуна