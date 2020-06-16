Мюнхен, Германия, , 10:54 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски является главным претендентом на «Золотой мяч», по версии портала Goal.

Левандовски опередил в рейтинге форварда «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, которые занимают второе и третье места соответственно.

В первую десятку также вошли Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Томас Мюллер («Бавария»), Неймар (ПСЖ), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Джейдон Санчо («Боруссия» Д) и Серж Гнабри («Бавария»).

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