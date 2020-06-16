Буэнос-Айрес, , 10:46 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» провёл кампанию по поиску новых игроков через мессенджер WhatsApp. Об этом 16 июня сообщает Marca.

Клуб предложил всем желающим отправить на клубный аккаунт в WhatsApp пятиминутное видео своей игры в официальных матчах. Отмечается, что эта кампания стала популярной. За 75 дней «Ривер Плейт» получил более 7000 видео, из которых уже отобрал 40 человек.

«Над проектом работают 14 человек. Встречи проводятся со всей группой по подбору персонала, и решения принимаются при оценке каждого видео», — сказал спортивный директор клуба Густаво Гросси.

По его словам, в клубе были удивлены реакцией на кампанию и собираются продолжить работу над проектом, поскольку он дал очень хорошие результаты.

«С телефонами и новыми технологиями мы получаем гораздо больше материала, чем было бы раньше. Можно заметить некоторые интересные вещи», — добавил Гросси.

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