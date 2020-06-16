Лондон, , 10:35 — REGNUM Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» рассматривает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в качестве одного из вариантов для усиления состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, лондонский клуб рассмотрит кандидатуру Дзюбы, у которого этим летом истекает срок контракта с «Зенитом». Отмечается, что в условиях кризиса клубы развернут серьёзную борьбу за свободных агентов.

Ранее «Тоттенхэм» проявил интерес к Дзюбе зимой, когда выбыл из строя форвард Гарри Кейн.

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