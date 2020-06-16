Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в Америке ему не хватает русской культуры. Об этом он сказал в прямом эфире в Instagram.

«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет», — сказал Овечкин.

Он также добавил, что когда уезжал из России, это был совсем другой Овечкин: «раньше жил ради себя, теперь ради своей семьи и детей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин в девятый раз в своей карьере выиграл «Морис Ришар Трофи», который ежегодно вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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