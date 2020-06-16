Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Если текущий сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не будет возобновлён, то это может привести к локауту в следующем сезоне. Об этом заявил тренер одного из клубов Западной конференции, 15 июня сообщает ESPN.

«Думаю, что будет пересмотрен трудовой договор между НБА и профсоюзом игроков, будет локаут», — сказал тренер, имя которого не называется.

По его словам, если сезон не будет возобновлён, то в будущем стоит ожидать совсем другую НБА.

Напомним, НБА прервала регулярный чемпионат 12 марта из-за коронавируса. 4 июня руководство лиги утвердило формат оставшейся части сезона с датой возобновления 31 июля. Турнир должны доиграть 22 команды в Орландо (штат Флорида).

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